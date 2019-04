Innovation Champions - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยังมีเกมสวนกลับที่น่ากลัวเสมอ

ปีศาจแดงพร้อมทำลายล้างคู่แข่งในยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ด้วยเกมรับที่หวังผลได้และแสนทรงประสิทธิภาพ

หลังจากสร้างปาฏิหาริย์ผ่าน ปารีส แซงต์ แชร์กแมง มาได้ในรอบ 16 ทีม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะต้องพบศึกหนักอีกครั้งในรอบ 8 ทีมกับของแข็งอย่าง บาร์เซโลนา

ยักษ์ใหญ่แห่งกาตาลันถูกมองว่ามีภาษีดีกว่าในการผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ แต่ปีศาจแดงภายใต้ผู้จัดการคนใหม่อย่าง โอเล กุนนาร์ โซลชา ก็กำลังพัฒนาไปในทางที่ดี โดยเฉพาะการเล่นเกมสวนกลับได้อย่างน่ากลัวเหมือนในอดีต

ยูไนเต็ดเป็นทีมที่เสียประตูให้คู่แข่งน้อยที่สุดหากว่าโดนตัดบอลได้ และยังเป็นอันดับหนึ่งในยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ของการเล่นสวนกลับเร็วด้วย (1.66 เมตรต่อวินาที)

Their counter-attacks usually prove productive; United boast the second-highest converison rate on Europe's grand stage (60%).นอกจากนี้ พวกเขายังเป็นทีมอันดับสองที่เปลี่ยนจังหวะสำคัญให้การเป็นประตู ด้วยอัตรา 60% ซึ่งนี่เป็นจุดที่บาร์ซาจะต้องระวังให้ดี เพราะหากมัวแต่ครองบอลบุกเพลิน ก็อาจโดนลงโทษแบบไม่ทันตั้งตัวได้เช่นกัน

ชมวิดิโอวิเคราะห์สถิติได้ทางด้านบน

ตลอดฤดูกาล 2018-19 พบกับซีรีส์ 'Innovation Champions' วิเคราะห์เจาะลึกแทคติกอันชาญฉลาดของยอดทีมทั่วยุโรป ติดตามซีรีส์นี้ได้ทางเฟซบุค Nissan Football Lab