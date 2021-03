IFAB แก้กฎแฮนด์บอลใหม่, เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม

คณะกรรมการสมาคมฟุตบอลนานาชาติ (IFAB) ประกาศแก้กฎแฮนด์บอลใหม่ โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้

ความเปลี่ยนแปลงสำคัญในกฎใหม่นี้คือ การทำแฮนด์บอลโดยไม่ตั้งใจที่นำไปสู่การทำประตู หรือเปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมยิงประตู จะไม่ถูกตัดสินว่าเป็นลูกฟาวล์อีกต่อไป

เท่ากับว่า ประตูของฟูแลมที่โดนปฏิเสธในเกมแพ้ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ 1-0 เมื่อคืนวันพฤหัสฯที่ผ่านมา จะถูกนับเป็นประตู หลังผู้ตัดสินเป่าเป็นลูกแฮนด์บอล เพราะบอลโดนแขนของ มาริโอ เลอมินา ก่อนที่ จอช มายา จะยิงเข้าไป แม้ว่าเลอมินาจะไม่ได้เจตนาทำแฮนด์บอลก็ตาม

😬 Incredible how Mario Lemina is punished for having his hand by his side.



VAR has ruled out Fulham's equaliser against Spurs.#FULTOT | #FulhamFC pic.twitter.com/JavX9hpazd