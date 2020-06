FIFA 21 : วันวางจำหน่าย, ฟีเจอร์ใหม่ และช่วงพรีออเดอร์

คาดการณ์ความเป็นไปได้ในเกมฟุตบอลชื่อดังภาคใหม่อย่าง FIFA 2021 โกล ประเทศไทยรวมรวบข่าวสารที่เรารู้มาให้คุณที่นี่

กำหนดการวางจำหน่ายเกม FIFA 21 ถูกคาดการณ์ว่าจะวางขายในช่วงเวลาหนึ่งของปี 2020 โดยทางนักพัฒนาของทาง EA Sports ได้ทำงานกันอย่างหนักเพื่อพัฒนารายละเอียดแสนปราณีตออกมา ซึ่งแน่นอนว่านักเล่นเกมตัวยงได้ตั้งตารอวันวางจำหน่ายของเกมภาคใหม่ของซีรีย์นี้แน่นอนอยู่แล้ว

ด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ในหลายประเทศ ทำให้อุตสาหกรรมทั่วโลกได้รับผลกระทบไปตาม ๆ กันรวมถึงฟุตบอลด้วย ซึ่งมันก็อาจที่จะส่งผลกระทบไปถึงเกมในภาคใหม่ด้วยเช่นกัน

ในขณะที่เรารอทราบข้อมูลเกมภาคใหม่ที่จะออกมาในปีนี้ โลก ขอพาชมสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในเกม FIFA ภาคใหม่ทั้งเรื่อง วันวางจำหน่าย, ราคา, แพลตฟอร์ม และอื่น ๆ ที่นี่

ทีมเพิ่มเติม

FIFA 21 จะวางจำหน่ายเมื่อไหร่?

ล่าสุดทาง EA Sports ได้ประกาศวันวางจำหน่ายเกม FIFA 21 อย่างเป็นทางการออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยตัวเกมจะวางจำหน่ายในวันที่ 9 ตุลาคมนี้ ในแพลตฟอร์ม PS4, Xbox One และ PC และจะวางจำหน่ายบนคอนโซล Next Genereation อย่าง PS5 และ Xbox Series X ในช่วงปลายปีนี้ โดยหากเกมออกวางจำหน่ายบนเครื่องยุคต่อไปแล้วคนที่ซื้อตัวเกมในเวอร์ชั่น PS4 และ Xbox One สามารถอัพขึ้นไปเล่นในเวอร์ชั่น PS5 และ Xbox Series X ได้ทันที

FIFA 21 ราคาเท่าไหร่?

ราคาของเกม FIFA 21 ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการพร้อมวันวางจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว โดยราคาของตัวเกม FIFA ในอดิชั่น Standard 1,899 บาท

รวมทั้งอิดิชั่นพิเศษอย่าง FIFA 21 Champions Edition 2,599 บาท ขณะที่ FIFA 21 Ultimate Edition + Limited Time Bonus ราคา 3199 บาท

FIFA 21 จะลงให้เครื่องไหนบ้าง?

FIFA 21 ได้รับการยืนยันแล้วว่าจะวางจำหน่ายบนเครื่อง PS4, Xbox one และ PC ในวันที่ 9 ตุลาคมนี้ รวมทั้งยังมีอีกเวอร์ชั่นที่จะมีความแตกต่างในแพลตฟอร์ม Next Generation อย่าง PS5 และ Xbox Series X ในช่วงปลายปีนี้

ส่วนทาง Google Stadia ซึ่งเปิดตัวในปี 2019 และไม่มี FIFA 20 วางจำหน่าย แต่มีความเป็นไปได้ที่ในเกม FIFA 21 จะอยู่ในแพลต์ฟอร์มนี้เช่นกัน

เราสามารถพรี-ออเดอร์ FIFA 21 ได้เมื่อไหร่?

เหล่าเกมเมอร์ส น่าจะได้พรี-ออเดอร์เกม FIFA 21 ล่วงหน้าได้แล้วในวันนี้ในแพลต์ฟอร์ม PS4, Xbox One และ PC โดยเกมจะเปิดให้เล่นในวันที่ 3 ตุลาคม และจะวางจำหน่ายบนคอนโซล Next Genereation อย่าง PS5 และ Xbox Series X ในช่วงปลายปีนี้ โดยเกมเมอร์จะสามารถทดลองเล่นล่วงหน้าได้ทาง EA Access และ Origin Access ได้ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้

ซึ่งตัวเกม FIFA 21 Champions Edition และ FIFA 21 Ultimate Edition จะเปิดให้เล่นก่อนในวันที่ 6 ตุลาคม

FIFA 21 มีฟีเจอร์อะไรใหม่บ้าง?

เรายังคงรอการยืนยันฟีเจอร์ใหม่ ซึ่ง โกล ขอพาชมฟีเจอร์ที่มีความเป็นไปได้ที่จะถูกใส่มาในเกมภาคใหม่

การพัฒนา Career Mode

Career Mode ของเกม FIFA 20 เกิดปัญหาขึ้นทันทีที่ตัวเกมถูกวางจำหน่าย และแฟนเกมในโหมด Career ก็คาดหวังว่าโหมดนี้จะได้รับการแก้ปัญหาให้หมดสิ้นไป

อีกหนึ่งสิ่งที่แฟนเกม FIFA ต่างต้องการให้พัฒนาขึ้นเช่นกันในส่วนของการซื้อขายนักเตะที่สมจริงยิ่งขึ้น, การแจ้งเกิดของนักเตะชุดเยาวชน และโหมดแก้ไขสนามฟุตบอล

เกมเพลย์ที่ควรถูกเพิ่มเติมเข้ามาเช่น แฟนบอลโห่นักเตะเก่าของพวกเขาที่ย้ายไปทีมคู่แข่ง หรือปฏิกิริยาต่าง ๆ ในการคุมทีมที่หลากหลายยิ่งขึ้น ก็ถูกเสนอมาด้วยเช่นกัน

นักเตะ Icons ใหม่

เกม FIFA ภาคใหม่ในแต่ละภาคจะมีนักเตะระดับตำนานเพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และในภาค FIFA21 ควรที่จะคงฟีเจอร์นี้เอาไว้

โดยนักเตะระดับตำนาน Icon ที่คาดว่าจะถูกเพิ่มเข้ามาในภาคใหม่ได้แก่ เดวิด แบ็คแฮม, ฟรานซ์ เบ็คเคนเบาเออร์, โอลิเวอร์ คาห์น และ ฟรานเชสโก้ ต็อตติ

โวลต้า

ฟุตบอลสตรีทในชื่อของ Volta เป็นโหมดใหม่ของ FIFA 20 ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในเกมภาคล่าสุด โดยทำให้แฟนเกม FIFA Street ได้รำลึกความหลังเก่า

มันมีโหมดเนื้อเรื่อง, Soundtrack ของตัวเอง และอีกมากมาย แต่ก็ยังมีหลายข้อที่ต้องพัฒนาต่อไปเช่น การเพิ่มด่านมากขึ้น, การพัฒนาระบบสกิลให้เล่นดียิ่งขึ้น

VAR

การมาของ Video Assistant Referee (VAR) คือความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในโลกฟุตบอลยุคปัจจุบัน ด้วยการตัดสินที่เป็นข้อถกเถียงและโมเมนต์ทั้งหลายขึ้นอยู่กับการดูรีวิวภาพช้า

แม้ VAR จะเปิดตัวมาตั้งแต่ปี 2017 แต่ VAR ก็ยังไม่ได้อยู่ในเกม FIFA สักภาคเนื่องด้วยจากการตัดสินในเกมนั้นคือคอมพิวเตอร์ ดังนั้นมันจะไม่มีทางผิดพลาดด้วยการตัดสินของมนุษย์

อย่างไรก็ตาม VAR ถือเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการแข่งขันยุคปัจจุบัน และ EA อาจใช้จุดนี้เพิ่มความสุนทรีย์ของ VAR เข้ามาในเกมเพลย์ก็เป็นได้

ลีกและสโมสรถูกลิขสิทธิ์มากขึ้น

สิ่งหนึ่งซึ่ง FIFA โดเด่นคือเรื่องของลิขสิทธิ์ทีมและการแข่งขันลีก ซึ่งตัวเกมได้รวบรวมลิขสิทธิ์ของบรรดาสโมสรทั่วโลกมาไว้ในเกม

อย่างไรก็ตาม ในเกม FIFA 20 ทีมดังอย่าง ยูเวนตุส ต้องถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Piemonte Calcio หรือเป็น บาร์เซโลนา ที่ไม่มีสนามคัมป์ นู เนื่องจาก Konami ได้สิทธิ์ Exclusive ของทั้งสองสโมสรไป

ซึ่งเรื่องนี้ ยังเป็นที่ถกเถียงในเรื่องของการแย่งชิงลิขสิทธิ์ระหว่างสองค่ายยักษ์ใหญ่ นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกในอนาคต

ใครจะได้ขึ้นหน้าปกเกม FIFA 21?

มีนักเตะหลายคนได้รับการคาดหมายว่าจะมาเป็นนายแบบหน้าปกให้กับเกม FIFA 21

เอเด็น อาซาร์ และ เวอร์จิล ฟาน ไดค์ เป็นนายแบบหน้าปกให้กับเกม FIFA 20 ในรูปแบบ Standard edition and Champions edition ซึ่งก็ความเป็นไปได้ที่ทั้งสองคนจะเป็นนายแบบหน้าปกให้กับเกม FIFA 21 ต่อไปเมื่อดูจากความนิยมและผลงานของทั้งคู่

คริสเตียโน โรนัลโด้ เป็นนายแบบหน้าปกเดี่ยวให้กับ FIFA ในภาค FIFA 18 และ FIFA 19 แต่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่สตาร์ชาวโปรตุเกส เนื่องจาก ยูเวนตุส ต้นสังกัดของเขาเป็นพาร์ทเนอร์แบบ Exclusive ให้กับทาง Konami คู่แข่งของ EA ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่คล้ายกันระหว่าง บาร์เซโลนา และ Konami ซึ่งหมายความว่า ลิโอเนล เมสซี จะไม่ได้ขึ้นปกใน FIFA 21 ด้วยเช่นกัน

อ่านบทความต่อด้านล่าง

ทางด้าน เนย์มาร์, เควิน เดอ บรอยน์ และ เปาโล ดีบาลา ก็ปรากฎบนหน้าปกของเกม FIFA ในปีที่ผ่าน ๆ มาด้วยเช่นกัน และก็ยังมีนักเตะอีกหลายคนที่เป็นทางเลือก

รวมไปถึงดาวดวงใหม่อย่าง คิลิยัน เอ็มบัปเป้, เจดอน ซานโช และ เออร์ลิง เบราท์ ฮาลันด์ ที่เป็นตัวเต็ง ขณะที่นักเตะชื่อดังในยุคนี้อย่าง โมฮัมเหม็ด ซาลาห์, ปอล ป็อกบา และ อองตวน กรีซมันน์ ก็ได้รับการพูดถึงอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน

