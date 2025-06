Esports World Cup แต่งตั้งโรนัลโด้ รับตำแหน่งทูตประจำรายการ

คริสเตียโน โรนัลโด้ ซูเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกส จะทำหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกให้กับ Esports World Cup รายการแข่งขันอีสปอร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

รายการ Esports World Cup เป็นทัวร์นาเมนต์แข่งขันเกมอีสปอร์ตที่จัดขึ้นเป็นประจำปี โดยมีเงินรางวัลรวมมากถึง 70 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียว

การแข่งขันจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่เมือง ริยาดห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยจะมี โรนัลโด้ เป็นทูตดึงดูดความสนใจจากคนทั่วโลกไม่เฉพาะแฟนฟุตบอลหรือแฟนเกมอีกต่อไป

ซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกที่ โรนัลโด้ มาคอลแลปกับสื่อเกม โดยเขาเป็นพรีเซนเตอร์หลักในวิดิโอเกมฟุตบอลอย่าง UFL มาแล้ว รวมถึงไปเป็นตัวละครนักสู้ในเกม Fatal Fury : City of the Wolves อีกด้วย

สำหรับ Esports World Cup มีการแข่งขันเกมชื่อดังมากมายอาทิ Valorant, Dota 2, Fatal Fury : City of the Wolves, Call of Duty, League of Legends, PUBG, EA Sports FC 25, Counter-Strike 2 และเกมอื่น ๆ อีกมากมาย