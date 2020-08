DONE DEAL : ไบรท์ตันปล่อย "มอย" ซบเซี่ยงไฮ้ SIPG

ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสร เรื่องการบรรลุข้อตกลงปล่อยตัว อารอย มอย ให้ย้ายไปอยู่กับ เซี่ยงไฮ้ เอสไอพีจี แบบไม่เปิดเผยค่าตัว

กองกลางดีกรีทีมชาติออสเตรเลีย ย้ายจากฮัดเดอร์สฟิลด์ ทาวน์ มาอยู่กับนกนางนวลแบบยืมตัวเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี 2019 ก่อนจะถูกซื้อขาดเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยได้ลงเล่นไปทั้งหมด 32 เกม ทำไป 2 ประตู กับอีก 2 แอสซิสต์

กระนั้น การที่ไบรท์ตันเพิ่งจะไปคว้าตัว อดัม ลัลลานา อดีตมิดฟิลด์ลิเวอร์พูลมาเสริมทัพแบบไม่มีค่าตัว ทำให้ทาง อารอน มอย ตัดสินใจโยกไปค้าแข้งในศึกไชนีส ซูเปอร์ลีก ให้กับ เซี่ยงไฮ้ เอสไอพีจี ซึ่งเป็นต้นสังกัดดาวดังชาวบราซิลอย่าง ออสการ์ และ ฮัลค์ นั่นเอง

