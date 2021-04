DONE DEAL : แมนฯ ซิตี้ คว้าเด็ก 17 บราซิลร่วมทัพปี 2022

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ประกาศบรรลุข้อตกลงคว้าตัว คายกี้ กองหน้าดาวรุ่งของฟลูมิเนนเซมาเสริมทัพล่วงหน้า โดยนักเตะจะย้ายทีมอย่างเป็นทางการในปี 2022

เรือใบสีฟ้าต้องจ่ายเงินค่าตัวเบื้องหลัง 10 ล้านยูโร เพื่อดึงแนวรุกวัย 17 ปีมาร่วมทัพ พร้อมมีเงื่อนไขบวกโบนัสเพิ่มด้วยขึ้นอยู่กับผลงาน โดยนักเตะจะยังคงอยู่เล่นให้ฟลูมิเนนเซจนจบฤดูกาล 2021 ของลีกบราซิลก่อน แล้วจึงจะย้ายมาค้าแข้งบนถิ่นเอติฮัด สเตเดี้ยม ในปี 2022 และเซ็นสัญญายาว 5 ปี

ทั้งนี้ คายกี้ ถูกตั้งฉายาในบราซิลว่าเป็น "นิว เนย์มาร์" โดยเพิ่งจะถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของฟลูมิเนนเซในปีนี้ ลงสนามไปแล้ว 9 เกม ยิงได้ 2 ประตู รวมถึงเคยติดทีมชาติบราซิลในรุ่น U16 และ U17 มาแล้ว

We are delighted to confirm we have reached an agreement with Fluminese regarding the future transfer of Kayky. The teenage forward will remain with Fluminese until the end of the Brazilian season.



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re