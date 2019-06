DONE DEAL : เสริมอนาคต! ราชันแถลงคว้า "คุโบะ" สัญญา 5 ปี

เรอัล มาดริด แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการคว้าตัว ทาเคฟุสะ คุโบะ วอนเดอร์คิดของวงการลูกหนังญี่ปุ่นจาก เอฟซี โตเกียว มาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ก่อนหน้านี้มีรายงานจาก Marca ว่าทางราชันชุดขาวได้ตกลงจ่ายเงิน 2 ล้านยูโร เพื่อแลกกับการดึงตัวรุกวัย 18 เข้ามาร่วมทีม คาดว่านักเตะจะเซ็นสัญญากับสโมสรเป็นเวลา 5 ปี อีกทั้ง Chunichi Sports สื่อญี่ปุ่น ยังรายงานว่านักเตะเข้ารับการตรวจนร่างกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย

โดยล่าสุด โลส บลังโกส ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าพวกเขาจัดการคว้าตัว อดีต เด็กปั้นของบาร์เซโลนามาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนักเตะจะย้ายมาร่วมทัพเรอัล มาดริด กาสตีญา ก่อนในฤดูกาลหน้า

