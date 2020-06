DONE DEAL : เชลซีปิดจ็อบคว้า'แวร์เนอร์'เสริมหอก

เชลซี ทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีก คว้าตัว ติโม แวร์เนอร์ กองหน้าทีมชาติเยอรมันจาก แอร์เบ ไลป์ซิก มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการแล้ว

ดาวยิงวัย 24 ปี ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทัพสิงห์บลูมาตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมา และในที่สุดดีลนี้ก็ลุล่วงไปด้วยดีเมื่อทีมดังแห่งลอนดอนบรรลุข้อตกลงคว้าตัวหัวหอกอินทรีเหล็กมาร่วมทีมเรียบร้อยแล้ว โดยนักเตะจะอยู่ค้าแข้งกับทีมต่อไปจนจบฤดูกาลของบุนเดสลีกา และจะเดินทางมาร่วมทัพสิงห์บลูส์เพื่อตรวจร่างกายในเดือนกรกฎาคม

"ผมยินดีที่ได้เซ็นสัญญากับเชลซี มันเป็นช่วงเวลาที่แสนภาคภูมิใจสำหรับผมในการย้ายมาร่วมทีมที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ แน่นอนว่าผมอยากขอบคุณไลป์ซิก, สโมสร และแฟนบอล มันเป็นช่วงเวลา 4 ปีที่แสนวิเศษ พวกคุณจะอยู่ในหัวใจของผมไปตลอดกาล ผมตั้งตารอสำหรับฤดูกาลใหม่ในการเจอเพื่อนร่วมทีมใหม่, กุนซือใหม่ และแน่นอนแฟนบอลเชลซี หากร่วมมือกันเราจะมีอนาคตที่ประสบความสำเร็จรอพวกเราอยู่" แวร์เนอร์ เผย

ทั้งนี้ แวร์เนอร์ ทำผลงานได้อย่างร้อนแรงในซีซันนี้ เมื่อทำไปแล้ว 32 ประตู กับ 13 แอสซิสต์จากการลงสนาม 43 นัดรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้

