Done Deal : บาเยิร์นตกลงยืมคูตินโญพร้อมเงื่อนไขซื้อขาด

ฮาซาน ซาลิฮามิดซิช ผู้อำนวยการกีฬาบาเยิร์น มิวนิค ยืนยันว่าพวกเขาบรรลุข้อตกลงกับทางบาร์เซโลนาในการยืมตัวฟิลิปป์ คูตินโญ นาน 1 ฤดูกาล พร้อมเงื่อนไขซื้อขาดแล้ว เหลือเพียงเก็บรายละเอียดบางส่วนและตรวจร่างกายเท่านั้น

กองกลางจอมทัพชาวบราซิลย้ายจากลิเวอร์พูลมาอยู่กับทีมอาซูกรานาเมื่อเดือนมกราคม 2018 ทว่ากลับไม่สามารถเค้นฟอร์มเก่งของตัวเองสมัยค้าแข้งที่แอนฟิลด์ได้ ทำให้เจ้าตัวมีความต้องการจะย้ายออกจากคัมป์นู เพื่อหาโอกาสกลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้ง

"ผมยืนยันได้ว่า คาร์ล ไฮนซ์-รุมเมนิกเก้ (ซีอีโอบาเยิร์น และตัวผม อยู่ที่บาร์เซโลนาในสัปดาห์นี้ และเราบรรลุข้อตกลงกับบาร์เซโลนา รวมถึงนักเตะและเอเยนต์ของเขาแล้ว" ซาลิฮามิซิช ยืนยันหลังจบเกมเสมอแฮร์ธา เบอร์ลิน 2-2

"เรามีการพูดคุยกันที่ดีมาก ผมอยากจะขอบคุณบาร์เซโลนา และแน่นอน มันยังขาดรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ อยู่ รวมถึงการตรวจร่างกายและการเซ็นสัญญาด้วย

"มันเป็นการยืมตัว 1 ปี ตามด้วยเงื่อนไขซื้อขาดสำหรับบาเยิร์น มิวนิค"

Coutinho is expected to arrive in Munich on “Sunday or Monday” to complete the obligatory medical and ink his contract. ✍️



🗞️ https://t.co/wabJGtjdpY