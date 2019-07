DONE DEAL : ตราหมีเซ็นฟรี 'ฮ.เอร์เรรา' แทนโรดรี้

แอตเลติโก้ มาดริด แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการคว้าตัว เฮคเตอร์ เอร์เรรา มาร่วมทีม แบบไม่มีค่าตัว

มิดฟิลด์ทีมชาติเม็กซิโก เพิ่งหมดสัญญากับทางเอฟซี ปอร์โต้ ไปเมื่อช่วงจบฤดูกาลที่ผ่านมา และทำให้เขาสามารถย้ายทีมได้แบบอิสระในช่วงซัมเมอร์นี้

โดยทางทัพ ตราหมี ที่เพิ่งปล่อยตัว โรดรี้ ไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ได้บรรลุข้อตกลงกับทางดาวเตะวัย 29 ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนักเตะจะเดินทางมาเซ็นสัญญา 3 ปีในวันพรุ่งนี้

📝 | Agreement with @HHerreramex for the midfielder to become a new Red & White player 🔴⚪

🇲🇽 The Mexican is to sign a three-year contract tomorrow.

👋 Welcome! 🔝

👉 https://t.co/9KgGratmg2#AúpaAtleti #WelcomeHerrera pic.twitter.com/sPkUFn3UXn