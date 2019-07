DONE DEAL : ตราหมีปิดดีลคว้าทริปเปียร์สัญญา 3 ปี

แอตเลติโก้ มาดริด แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการคว้าตัว คีแรน ทริปเปียร์ แบ็คขวาจากท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ มาร่วมทีม

แนวรับวัย 28 ไม่มีชื่ออยู่ในทีมชุดปรีซีซั่นของทัพไก่เดือยทอง โดยมีรายงานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่านักเตะกำลังเดินทางไปยังกรุงมาดริด

ล่าสุด ทัพตราหมี ได้แถลงยืนยันว่าพวกเขาบรลุข้อตกลงคว้าตัวทริปเปียร์มาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนักเตะจะเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา 3 ปีกับสโมสร โดยคาดว่าค่าตัวในครั้งนี้อยู่ที่ราว 20 ล้านปอด์

