DID YOU KNOW : รู้จัก ทรินิตะ โออิตะ ความท้าทายใหม่ของฐิติพันธ์

17:12 18/1/19

Goalthailand

โกล ประเทศไทย พาไปรู้จักสโมสร โออิตะ ทรินิตะ ต้นสังกัดใหม่ที่ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ จะย้ายไปร่วมทีม ในฤดูกาล 2019