CR7 สู่ EH7! มาดริดมอบเสื้อหมายเลข 7 ให้ 'อาซาร์'

เรอัล มาดริด ประกาศเบอร์เสื้อใหม่ที่จะใช้สำหรับฤดูกาลหน้าอย่างเป็นทางการแล้ว โดย เอเด็น อาซาร์ จะได้สวมเสื้อเบอร์ 7 แทนที่ของ มาเรียโน ดิอาซ ที่ย้ายไปใส่เบอร์ 24

🚨 OFFICIAL: Eden Hazard will wear the Number 7 jersey for Real Madrid this season pic.twitter.com/HWk2zTKVhR