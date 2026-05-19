BREAKING : กริมสบี ทาวน์ แยกทาง จู๊ด เบลล์

กริมสบี ทาวน์ สโมสรในลีกทู อังกฤษ ปล่อยตัว จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์ กองหน้าทีมชาติไทย ออกจากทีมแล้ว หลังจบฤดูกาล 2025/26
กองหน้าช้างศึก ย้ายมาอยู่กับ กริมสบี ทาวน์ เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2025 เพื่อโอกาสลงสนามที่มากขึ้น โดยมีโอกาสลงเล่นในซีซั่นแรกกับทีมถึง 29 นัด รวมทุกรายการ ยิงได้ 1 ประตูในเกมลีกทู พาทีมจบอันดับ 7 ของตาราง
อย่างไรก็ตามล่าสุด จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์ กลับไม่ได้ไปต่อกับกริมสบี ทาวน์ เมื่อเป็น 1 ใน 5 แข้งที่ถูกปล่อยตัวออกจากทีม ร่วมกับ จอช แม็คเอคราน อดีตแข้งลูกหม้อของเชลซี
น่าสนใจว่าอนาคตค้าแข้งสถานีต่อไปของ จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์ จะเป็นที่ใด?