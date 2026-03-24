BREAKING ลิเวอร์พูล คอนเฟิร์ม ซาลาห์ อำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้

แนวรุกทีมชาติอียิปต์เลือกที่จะประกาศการตัดสินใจในช่วงเวลานี้ให้ได้ทราบเพื่อความชัดเจนในอนาคตของเขา ซึ่งเขาต้องการแสดงความเคารพและขอบคุณต่อแฟนบอล
สำหรับ ซาลาห์ ย้ายจาก โรมา มาร่วมทีมหงส์แดงในซัมเมอร์ ปี 2017 ทำ 255 ประตูจาก 435 นัด กลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรและพรีเมียร์ลีก พาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก 2 สมัย, แชมเปี้ยนส์ ลีก, ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ, ยูฟ่า ซูเปอร์ คัพ, ลีก คัพ 2 สมัย และ คอมมิวนิตี้ ชิลด์ รวมถึงดาวซัลโวรองเท้าทองคำอีก 4 สมัยด้วยกัน
“สวัสดีทุกคน น่าเสียดายที่วันนี้มาถึงจนได้ นี่คือส่วนแรกของการอำลาของผม ผมจะอำลาลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้
“ผมอยากเริ่มต้นด้วยการบอกว่า ผมไม่เคยจินตนาการมาก่อนเลยว่าสโมสรแห่งนี้, เมืองนี้ และผู้คนที่นี่ จะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผม ลิเวอร์พูลไม่ใช่แค่สโมสรฟุตบอล แต่มันคือความหลงใหล คือประวัติศาสตร์ และคือจิตวิญญาณ ซึ่งผมไม่สามารถอธิบายให้ใครก็ตามที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของสโมสรแห่งนี้เข้าใจได้เลย
“พวกเราฉลองชัยชนะด้วยกัน พวกเราคว้าถ้วยรางวัลที่สำคัญที่สุดมาครอง และพวกเราต่อสู้ร่วมกันผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิต ผมอยากขอบคุณทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรตลอดเวลาที่ผมอยู่ที่นี่ โดยเฉพาะเพื่อนร่วมทีมทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงแฟนบอลทุกคน ผมไม่มีคำพูดไหนที่จะเพียงพอต่อการขอบคุณ... การสนับสนุนที่ทุกคนมอบให้ผมในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในอาชีพการค้าแข้ง และการที่ทุกคนยืนเคียงข้างผมในยากลำบากที่สุดเป็นสิ่งที่ผมจะไม่มีวันลืม และจะเก็บมันไว้กับตัวตลอดไป
“การจากลาไม่ใช่เรื่องง่าย พวกคุณมอบช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตให้กับผม ผมจะเป็นส่วนหนึ่งของพวกคุณตลอดไป สโมสรแห่งนี้จะเป็นบ้านและครอบครัวของผมตลอดไป ขอบคุณสำหรับทุกอย่าง เพราะพวกคุณทุกคน... ผมจะไม่มีวันเดินเดียวดาย”