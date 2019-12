BREAKING : มารินอสประกาศซื้อขาด ธีราทร จากเมืองทอง

โยโกฮามา เอฟ มารินอส แชมป์เจลีก 2019 ยืนยันผ่านเว็ปไซต์บรรลุข้อตกลงซื้อขาด ธีราทร บุญมาทัน แบ็กซ้ายทีมชาติไทยจาก เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด อย่างเป็นทางการโดยไม่มีการเปิดเผยเรื่องค่าตัว

ธีราทร ย้ายมาร่วมทัพ มารินอส ด้วยสัญญายืมตัวเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาก่อนมีส่วนช่วยทีมประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ลีกมาครองในรอบ 15 ปี โดยมีสถิติลงสนาม 30 นัด ยิง 3 ประตูกับ 4 แอสซิสต์รวมทุกรายการ

"ผมดีใจมากที่ได้ย้ายทีมมาอยู่กับโยโกฮามา เอฟ มารินอส เป็นการถาวรในคราวนี้" ธีราทรกล่าวทางเว็บไซต์ทางการของสโมสร "ผมต้องขอบคุณการสนับสนุนจากหลายๆ คนในฤดูกาล 2019 ทำให้ผมประสบความสำเร็จได้อย่างยอดเยี่ยม และผมจะไม่ลืมเลือนมันไปตลอดชีวิต

"มันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุข และยิ่งไปกว่านั้น มันคือประวัติศาสตร์สำหรับคนไทย และในเมืองไทยตื่นเต้นกันมาก ผมเชื่อว่ามันจะช่วยเพิ่มแฟนบอลของ โยโกฮามา เอฟ มารินอส ในไทย ด้วย

"ส่วนในฤดูกาล 2020 ในฐานะครอบครัว โยโกฮามา เอฟ มารินอส ผมหวังว่าจะได้ลงเล่น จะได้แสดงให้เห็นการเล่นดีๆ พร้อมทุ่มเททั้งร่างกายและจิตใจเพื่อสโมสร เพื่อทุกคนที่อยู่ในโยโกฮามา เอฟ มารินอส"

