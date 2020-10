BREAKING : บีจีรอรับ!ยะโฮร์คอนเฟิร์ม "ดิโอโก" คัมแบ็คลุยไทยลีก

ตวนกู อิมาอีล บิน อิบรอฮีม มกุฎราชกุมารแห่งรัฐยะโฮร์ และประธานสโมสร ยะโฮร์ ดารุล ต๊ะซิม ยืนยัน ดิโอโก หลุยส์ ซานโต กองหน้าชาวบราซิล เตรียมย้ายกลับไปค้าแข้งในโตโยต้า ไทยลีก อีกครั้ง ช่วงเลกสอง ฤดูกาล 2020-21

กองหน้าวัย 33 ปี ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับ บีจี ปทุมฯ มาโดยตลอด หลังกำลังจะหมดสัญญากับ ยะโฮร์ ช่วงสิ้นปีนี้ กระทั่งล่าสุดในส่วนของ ตวนกู อิมาอีล บิน อิบรอฮีม ก็ยืนยันกับผู้สื่อข่าว ระหว่างงานแถลงข่าว เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ด้วยตัวเองว่า ‘ดิโอโก’ จะย้ายกลับไปค้าแข้งที่ไทยอีกครั้ง และ ขณะเดียวกันทีมก็ได้ กองหน้าต่างชาติรายใหม่อย่าง คามิโล ดา ซิลวา วัย 32 ปี จาก Mazatlán ในลีกเม็กซิโก มาเแทนเป็นที่เรียบร้อย

ทั้งนี้คาดว่า ดิโอโก หลุยส์ ซานโต จะย้ายกลับไปค้าแข้งในโตโยต้า ไทยลีก กับทีมจ่าฝูงอย่าง บีจี ปทุมฯ หลัง สุรชัย จุตรภัทรพงศ์ ในฐานะผู้อำนวยการสโมสร เคยให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าทีมปิดดีลกับนักเตะเป็นที่เรียบร้อย และ เหลือเพียงเดินทางมาเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเท่านั้น ในช่วงเลกสอง

