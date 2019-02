BREAKING: ทีมค้นหาพบร่างซาลาพร้อมนักบินแล้ว

ทีมค้นหาใต้น้ำเปิดเผยภาพวิดีโอซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพบร่างของ เอมิเลียโน ซาลา พร้อมด้วยนักบิน เดวิด อิบบอทสัน ปรากฎอยู่ในซากเครื่องบิน ซึ่งทั้งคู่นั้นเสียชีวิตแล้ว

ดาวเตะวัย 28 ปี เพิ่งเซ็นสัญญาเข้ารัง คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ ด้วยค่าตัวเป็นสถิติสโมสร 15 ล้านปอนด์ แต่เครื่องบินเล็กที่เขาโดยสารจากน็องต์มายังคาร์ดิฟฟ์กลับหายไปจากจอเรดาร์และขาดการติดต่อที่เกาะอัลเดอร์นีย์ ในหมู่เกาะแชนแนล ที่ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบอังกฤษ ห่างจากฝรั่งเศส 32 กิโลเมตร ตั้งแต่เมื่อสองสัปดาห์ก่อน

BREAKING: Body found in search for Emiliano Sala and David Ibbotsonhttps://t.co/dLe4VgdPJ3 pic.twitter.com/BX9Pd0xJbL