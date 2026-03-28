AIS Sport Academy ร่วมผลักดันยัดห่วงเยาวชน หนุน JB League 2026 เปิดเวที Tryouts เฟ้นนักบาสทั่วประเทศ!

กรุงเทพมหานคร - AIS Sport Academy เดินหน้าสนับสนุนวงการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องด้วยการเป็นส่วนสำคัญในงานคัดตัว Tryouts ของศึก Junior Ballers League หรือ JB League ประจำฤดูกาล 2026 ซึ่งจัดขึ้นที่ Sports Hall 2 โรงเรียนนานาชาติ DBS Denla British School เมื่อวันที่ 28-29มีนาคมโดยมีเป้าหมายเพื่อเฟ้นหาดาวรุ่งดวงใหม่จากทั่งประเทศเข้าสู่ระบบนิเวศบาสเกตบอลเยาวชนที่ได้มาตรฐานระดับประเทศ
พชรพลลั่นทมเหลืองผู้จัดการเอไอเอสสปอร์ตอคาเดมีกล่าวว่า “AIS Sport Academy มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นมากกว่าผู้ให้บริการเครือข่ายแต่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่เป็นอนาคตสำคัญกีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่กำลังเติบโตและได้รับความนิยมสูงซึ่ง AIS เองก็เป็นศูนย์กลางการรับชม NBA ของแฟนกีฬาชาวไทยอยู่แล้วการได้มาร่วมสนับสนุน JB League จึงเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจจากหน้าจอระดับโลกมาสู่การแข่งขันบนสนามจริงเพื่อให้ผู้เล่นระดับเยาวชนได้มีพื้นที่แสดงศักยภาพพัฒนาทักษะและก้าวเดินตามความฝันในการเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปอย่างมั่นคง”
การเข้ามาสนับสนุน JB League ของ AIS Sport Academy ในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการร่วมสร้างเวทีการแข่งขันแต่ยังเป็นการต่อยอดแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในฐานะที่ AIS เป็นผู้ถือสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันบาสเกตบอลระดับโลกอย่าง NBA ซึ่งถือเป็นลีกสูงสุดในฝันของนักยัดห่วงทุกคนการเชื่อมโยงภาพลักษณ์ระดับสากลเข้ากับลีกเยาวชนระดับประเทศจึงเป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ที่ต้องการเห็นเยาวชนไทยเติบโตและก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างแข็งแกร่ง
ปวิตราทัศวิชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบิ๊กวันกรุ๊ปในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ (Title Sponsor) ของการแข่งขันได้กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “บิ๊กวันกรุ๊ปมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นแรงผลักดันสำคัญให้กับเยาวชนไทยเราเชื่อมั่นว่าการสร้างรากฐานที่ดีตั้งแต่ระดับเยาวชนคือหัวใจสำคัญของการพัฒนากีฬาอย่างยั่งยืนเวที JB League จะเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่การผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนในครั้งนี้จะช่วยยกระดับวงการบาสเกตบอลเยาวชนไทยให้ก้าวไปอีกขั้นและสร้างนักกีฬารุ่นใหม่ที่พร้อมเติบโตไปสู่ระดับสากล”
ทางด้านกฤติกรธนมหามงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารการจัดการแข่งขัน Junior Ballers League กล่าวเสริมว่า “การที่มีองค์กรชั้นนำระดับประเทศอย่าง AIS Sport Academy เข้ามาให้การสนับสนุนถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยยกระดับมาตรฐานของ JB League ให้มีความแข็งแกร่งและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นการมีพาร์ทเนอร์ที่มองเห็นความสำคัญของการพัฒนากีฬาตั้งแต่ระดับรากหญ้าจะเป็นแรงผลักดันชั้นยอดที่ทำให้นักกีฬาเยาวชนมีกำลังใจในการฝึกซ้อมรวมถึงช่วยให้ฝ่ายจัดการแข่งขันสามารถสร้างสรรค์เวทีที่มีคุณภาพพร้อมทั้งส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ที่เข้าร่วมทุกคน”
มากไปกว่านั้นเพื่อเป็นการต้อนรับนักกีฬาเข้าสู่ระบบนิเวศของลีกอย่างเต็มรูปแบบทาง AIS Sport Academy ยังได้เตรียมซูเปอร์เซอร์ไพรส์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเอาไว้รอต้อนรับผู้เล่นที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนบอกเลยว่าในฐานะที่ AIS เป็นผู้นำศูนย์กลางการรับชม NBA เซอร์ไพรส์ครั้งนี้จะต้องยิ่งใหญ่และถูกใจแฟนบาสเกตบอลเยาวชนอย่างแน่นอนเตรียมตัวรอลุ้นกันได้เลย
สำหรับการ Tryouts วันแรกจะเป็นการวัดทักษะพื้นฐานและสมรรถภาพทางร่างกายของเยาวชนอย่างเข้มข้นเพื่อคัดเลือกสายเลือดใหม่เข้าสู่ระบบการแข่งขันของ JB League อย่างเต็มรูปแบบโดยได้เหล่าเฮดโค้ชชื่อดังระดับแนวหน้าของวงการบาสเกตบอลไทยมาร่วมประเมินฝีมืออย่างใกล้ชิดนำทัพโดย “โค้ชเดฟ” สุขเดฟโคเคอร์, “โค้ชช็อปเปอร์” จิตรภณโตเวโรจน์, “โค้ชม่ำ” ชตฤณรัตนาวิวัฒน์พงศ์และ “โค้ชโจ” ปรเมศร์วงศ์วรกุลซึ่งจะมาช่วยเฟ้นหาดาวรุ่งที่มีศักยภาพสูงสุดเข้าสู่ลีก
นอกจากนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันยังขยายโอกาสให้กับเยาวชนอย่างกว้างขวางที่สุดด้วยการวางโครงสร้างลีกออกเป็น 2 ดิวิชั่นได้แก่ลีกหลัก JB League และลีกรอง JBD League (Junior Ballers Development League) ซึ่งเป็นโมเดลการพัฒนานักกีฬาที่เปรียบเสมือนเวทีระดับโลกอย่าง NBA และ NBA G League ที่แข่งขันคู่ขนานและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
โครงสร้างที่แข็งแกร่งนี้ทำให้ระบบนิเวศของลีกสามารถรองรับนักกีฬาได้มากถึง 192 คนหรือเกือบ 200 คนต่อ 1 รุ่นอายุโดยจะแบ่งเป็นผู้เล่นที่ผ่านเข้าสู่ JB League จำนวน 96 คนและผู้เล่นใน JBD League อีกจำนวน 96 คน
ผู้เล่นใน JBD League ทุกคนจะได้รับสิทธิ์ในการถูกดึงตัวหรือเรียกตัวขึ้นไปร่วมแข่งขันในลีกสูงสุดอย่าง JB League ได้ตลอดช่วงเวลาของฤดูกาลในกรณีที่มีผู้เล่นจากลีกหลักได้รับบาดเจ็บหรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถทำการแข่งขันต่อไปได้ระบบนี้จึงเปรียบเสมือนเวทีที่หล่อเลี้ยงความหวังและผลักดันให้นักกีฬาต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
บรรยากาศการคัดตัวในงาน Tryouts เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นของเหล่านักกีฬาและเสียงเชียร์จากครอบครัวแฟนกีฬาบาสเกตบอลสามารถร่วมติดตามความเคลื่อนไหวและให้กำลังใจดาวรุ่งดวงใหม่ของวงการได้ตลอดทัวร์นาเมนต์
สำหรับการแข่งขัน JB League ในรุ่นอายุ 10 และ 11 ปีจะเริ่มเปิดฉากดวลความแม่นกันตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2569 ไปจนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2569
