ACL เพลย์ออฟ แดกู-เชียงราย โยกหวดอุซเบฯ

สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือ เอเอฟซี ยืนยันสนามแข่งขันโปรแกรมเอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก 2021 รอบเพลย์ออฟ รอบ 3 คู่ระหว่าง แดกู เอฟซี พบ เชียงราย ยูไนเต็ด จะโยกไปเตะที่สนามกลางประเทศอุซเบกิสถาน ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564

กว่างโซ้งมหาภัย คว้าสิทธิ์เข้ามาเล่นในศึก ACL 2021 ในฐานะอันดับ 3 จากโตโยต้า ไทยลีก 2020 (เลกแรก) โดยโคจรมาดวลกับ แดกู เอฟซี ทีมแกร่งจากเคลีก เกาหลีใต้ ซึ่งมีตั๋วรอบแบ่งกลุ่มเป็นเดิมพัน

โดยล่าสุด เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเอเอฟซี เผยโปรแกรมเอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก 2021 รอบเพลย์ออฟ รอบ 3 ออกมาแล้ว คู่ระหว่าง แดกู เอฟซี พบ เชียงราย ยูไนเต็ด จะแข่งขันในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยลงเตะที่สนามโลโคโมทีฟ สเตเดี้ยม ในกรุงทัชเคนต์ ประเทศอุซเบกิสถาน

ทั้งนี้หาก สิงห์ เชียงรายฯ ผ่าน แดกู เอฟซี ได้สำเร็จในรอบเพลย์ออฟ พวกเขาจะผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มทันที โดยจะเข้าไปอยู่กลุ่ม I ร่วมกับ คาวาซากิ ฟรอนตาเล (ญี่ปุ่น), กวางโจว เอเวอร์แกรนด์ (จีน) และ ยูไนเต็ด ซิตี้ (ฟิลิปปินส์) และจะลงสนามในรอบแบ่งกลุ่มที่ประเทศอุซเบกิสถาน

🚨 BREAKING 🚨



🇺🇿 Uzbekistan will host #ACL2021 Group Stage for Group H and I! https://t.co/9jiWxwSSGM