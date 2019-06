ACL เปิดสถิติ นฤบดินทร์ เข้าบอลชัวร์มากสุดศึกเอเชีย

ทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของ เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก (AFC Champions League : ACL) เปิดสถิตินักเตะที่เข้าบอลได้แม่นยำหรือแท็กเกิลคู่แข่งสำเร็จมากที่สุดในรอบแบ่งกลุ่ม ปรากฏว่า นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม แบ็คขวาจาก บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ขึ้นแท่นเป็นผู้เล่นที่เข้าบอลชัวร์มากที่สุด

โดยสถิติดังกล่าวมีผู้เล่นที่เข้าบอลแม่นยำ 5 อันดับด้วยกัน ซึ่งแนวรับ ปราสาทสายฟ้า ที่ครองอันดับ 1 แท็กเกิลคู่แข่งสำเร็จสูงถึง 17 ครั้ง รองลงมาเป็น มิลาด ฟาเครดดินี จากสโมสรโซบ อาฮานของ อิหร่าน ที่แท็กเกิลสำเร็จ 16 ครั้ง

ส่วน ฮุสเซน อับดุลกานี(อัล อาห์ลี) , โคเซียคบา อลิโฮนอฟ(ปัคตากอร์ ทาชเคนท์) และ ลาเวียร์ คอร์บิน-ออง(ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม) แท็กเกิลคู่แข่งสำเร็จ 15 ครั้ง เท่ากัน

อย่างไรก็ดี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ตกรอบเพียงแค่รอบแบ่งกลุ่มหลังเก็บชัยได้แค่เกมเดียว เสมอ 1 และแพ้ถึง 4 นัด มี 4 แต้ม รั้งอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนกลุ่มจี

📊 | Age is just a number for @ALAHLI_FCEN's Hussein Abdulghani.



Going 💪 at 42, as the left back ranks behind Buriram United's N. Weerawatnodom and Zob Ahan SC's Milad Fakhreddini (among defenders) in successful tackles made during the group stages. #ACL2019 pic.twitter.com/FNncHfmeRS