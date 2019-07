OFFICIAL: เลสเตอร์ทุ่มคว้าเปเรซ 30 ล้านปอนด์

เลสเตอร์ ซิตี้ ประกาศคว้าตัว อโยเซ เปเรซ กองหน้าจากนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ด้วยค่าตัว 30 ล้านปอนด์ พร้อมเซ็นสัญญาจำนวน 4 ปี

ดาวยิงชาวสเปน ลงเล่นให้สาลิกาดงตั้งแต่ปี 2014 ลงเล่นไปทั้งหมด 195 นัด ยิงได้ 48 ประตู โดยมีช่วงที่ต้องหล่นไปเล่นในอีเอฟแอล แชมเปี้ยนชิพ และพาทีมคว้าแชมป์ได้ในฤดูกาล 2016-2017

“ผมมีความสุขและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ผมภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเลสเตอร์ ซิตี้ และผมแทบจะรอไม่ไหวที่จะเริ่มซ้อมกับทีม” แข้งวัยเบญจเพส กล่าวกับ LCFC.com

Leicester City Football Club is delighted to confirm the signing of Spanish forward @AyozePG! 📝#HolaPérez