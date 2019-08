OFFICIAL : เชลซีต่อสัญญาซัปปาคอสต้า, ปล่อยโรมายืมถึงสิ้นม.ค.

เชลซี แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับ ดาวิเด้ ซัปปาคอสต้า ก่อนปล่อยให้ โรมา ยืมตัวไปใช้งานจนถึงสิ้นเดือนมกราคม

แนวรับวัย 27 ปีย้ายมาค้าแข้งกับทัพสิงห์บลูในซัมเมอร์ปี 2017 ก่อนได้ลงสนามช่วยทีมไปทั้งสิ้น 52 นัด โดยเจ้าตัวเดินทางถึงกรุงโรมเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ หลังทั้งสองทีมบรรลุข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว

ล่าสุด สิงห์บลู ได้แถลงยืนยันว่าพวกเขาจัดการต่อสัญญาฉบับใหม่กับ ซัปปาคอสต้า ออกไปจนถึงปี 2022 พร้อมกับปล่อยให้หมาป่ากรุงโรมยืมตัวไปใช้งานถึงสิ้นเดือนมกราคม 2020 โดยมีออปชั่นขยายสัญญายืมตัวออกไปได้จนถึง 30 มิถุนายน 2020

"ผมมีความสุขมากที่ได้ย้ายมาร่วมทีมโรมา ประสบการณ์ในการค้าแข้งต่างประเทศนั้นช่วยให้ผมพัฒนาขึ้นในฐานะนักเตะและการเป็นผู้ใหญ่" ซัปปาคอสต้า เผยผ่านเว็บไซต์สโมสรโรมา

"การได้ลงเล่นให้สโมสรที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้เป็นแรงกระตุ้นมหาศาล ผมรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ของผม"

