OFFICIAL : วูล์ฟส์ตบรางวัลขยายสัญญา'นูโน'ถึงปี 2023

วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอร์เรอร์ส แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการต่อสัญญาใหม่ นูโน เอสปิริโต้ ซานโต้ กุนซือชาวโปรตุเกส ออกไปจนถึงปี 2023

นายใหญ่ชาวโปรตุเกส ย้ายเข้ามาคุมทีมวูลฟ์ส์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2017 ในเดอะ แชมเปี้ยนชิพ ก่อนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพาทีมเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จ และเขาสามารถพาทีมทำผลงานจบครึ่งตารางบนของลีก อีกทั้งยังพาทีมไปเล่นยูโรป้า ลีก เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาอีกด้วย

ล่าสุด วูล์ฟส์ ได้แถลงยืนยันว่าพวกเขาตกลงขยายสัญญากับ นูโน ซานโต้ ไปจนถึงซัมเมอร์ปี 2023 เรียบร้อยแล้ว

Nuno Espirito Santo has committed his long-term future to Wolves by signing a new three-year-deal.



