OFFICIAL: ลีดส์คว้า'ราฟินญา'ปีกแรนส์เติมจี๊ดริมเส้น

ลีดส์ ยูไนเต็ด คอนเฟิร์มคว้า ราฟินญา ปีกตัวจี๊ดของแรนส์ร่วมทัพ ด้วยสัญญาถึงปี 2024 คาดค่าตัว 17 ล้านปอนด์

แนวรุกวัย 23 ย้ายมาเล่นกับแรนส์ในฤดูกาลที่ผ่านมา ทำไป 7 ประตู กับ 5 แอสซิสต์ จาก 30 เกม และเพิ่งยิงช่วยทีมในเกมเปิดบ้านเสมอแรนส์ 2-2 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ราฟินญาคือผู้เล่นใหม่รายที่ 13 ของทีมยูงทองในซัมเมอร์นี้ และจะสวมเสื้อเบอร์ 18 ลงเล่นในฤดูกาลนี้

🙌 #LUFC are delighted to announce the signing of Brazilian winger Raphinha from @staderennais