OFFICIAL: มาตามนัด! เปแอสเชซื้อขาดอิคาร์ดี้

ปารีส แซงต์ แชร์กแมง แถลงคว้า เมาโร อิคาร์ดี้ ดาวยิงเท้าคมของ อินเตอร์ มิลาน ร่วมทัพ ด้วยสัญญาถึงปี 2024

กองหน้าวัย 27 ย้ายมาเล่นกับเปแอสเช ด้วยสัญญายืมตัว ในซีซันที่ผ่านมา และทำผลงานได้อย่างร้อนแรง เมื่อทำไป 20 ประตู กับ 4 แอสซิสต์ จาก 31 เกม ช่วยทีมคว้าแชมป์ลีกเอิงไปครองอีกสมัย หลังรัฐบาลฝรั่งเศสตัดสินใจตัดจบซีซัน

ปาริเซียงจึงจัดการซื้อขาดหัวหอกเลือดฟ้าขาวทันที คาดค่าตัว 50 ล้านยูโร บวกกับโบนัสในอนาคตอีก 7 ล้านยูโร

ทั้งนี้ อิคาร์ดี้ค้าแข้งกับทีมงูใหญ่ในระหว่างปี 2013-2019 ทำไป 124 ประตู จาก 219 เกม

Mauro Icardi signs Paris Saint-Germain contract until 30 June 2024



Paris Saint-Germain are delighted to announce the signing of Mauro Icardi on a permanent deal, following the striker’s loan from Inter Milan during the 2019-2020 season.https://t.co/fynMzu5Uw6 pic.twitter.com/3M48PSsXHh