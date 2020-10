OFFICIAL: บาร์โตเมวลาออกประธานบาร์ซา

โจเซป มาเรีย บาร์โตเมว ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งประธานสโมสรบาร์เซโลนาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว

บาร์โตเมว ได้รับกระแสโจมตีจากแฟนบอลอย่างหนัก เพราะถูกมองว่าเป็นต้นเหตุความล้มเหลวทั้งหมดของทีม หนำซ้ำเขายังไปมีปัญหาผิดใจกับ ลิโอเนล เมสซี จนนักเตะต้องการย้ายออกจากทีม แต่สุดท้ายเปลี่ยนใจเพราะไม่อยากขึ้นโรงขึ้นศาลกับสโมสรอันเป็นที่รัก

ขณะที่ก่อนหน้านี้ รัฐบาลของแคว้นกาตาลันก็เพิ่งจะอนุญาตให้มีการเปิดลงประชามติถอดถอน บาร์โตเมว ออกจากตำแหน่งประธานสโมสร ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้

President Josep Maria Bartomeu announces the resignation of the FC Barcelona Board of Directors. pic.twitter.com/Xr9pBoUzHM