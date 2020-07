Konami คอนเฟิร์มไม่ต่อสัญญาสองทีมเมืองมิลาน

Konami ค่ายเกมดังของญี่ปุ่น แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับสองทีมดังอย่าง อินเตอร์ มิลาน และ เอซี มิลาน

การไม่ต่อสัญญาครั้งนี้ ทำให้ Konami จะไม่สามารถใช้โลโก้, สนาม รวมถึงชุดแข่งขันของทั้งสองทีมในภาคต่อไปอย่าง eFootball PES 2021 ได้แล้ว ส่วนในภาคปัจจุบัน eFootball PES 2020 ยังคงใช้งานได้ตามปกติ

ทั้งนี้ Konami กำลังวางแผนที่จะฉลองครบรอบ 20 ปี ซีรีส์เกมฟุตบอลที่ได้รับความนิยมสูงสุดอย่าง Pro Evolution Soccer (PES) ในปี 2020 นี้ โดยคาดว่าจะมีการวางจำหน่ายภาคใหม่ eFootball PES 2021 ในช่วงเดือนกันยายน

#eFootballPES2021: Konami loses the official licenses of Milan and Interhttps://t.co/jqtC16h0ZL