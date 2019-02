BREAKING: พบเครื่องบินซาลาที่หายไปแล้ว

เครื่องบินที่สูญหายไปบริเวณช่องแคบอังกฤษซึ่งมี เอมิเลียโน ซาลา กองหน้าชาวอาร์เจนไตน์โดยสารอยู่นั้น ถูกค้นหาจนพบแล้ว

ดาวเตะวัย 28 ปี เพิ่งเซ็นสัญญาเข้ารัง คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ ด้วยค่าตัวเป็นสถิติสโมสร 15 ล้านปอนด์ แต่เครื่องบินเล็กที่เขาโดยสารจากน็องต์มายังคาร์ดิฟฟ์กลับหายไปจากจอเรดาร์และขาดการติดต่อที่เกาะอัลเดอร์นีย์ ในหมู่เกาะแชนแนล ที่ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบอังกฤษ ห่างจากฝรั่งเศส 32 กิโลเมตร ตั้งแต่เมื่อสองสัปดาห์ก่อน

ล่าสุด เดวิด เมิร์นส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจทะเลที่ทำงานร่วมกับฝ่ายสืบสวนอุบัติเหตุทางอากาศ ออกมาเปิดเผยว่า ทีมค้นหาพบได้ซากเครื่องบินอยู่ที่ก้นทะเลบริเวณช่องแคบอังกฤษ เมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์

ทั้งนี้ ครอบครัวของ ซาลา รวมถึงครอบครัวของ เดวิด อิบบอทสัน นักบินผู้อยู่ในเครื่องบินด้วยกัน ได้รับแจ้งข่าวนี้จากทางเจ้าหน้าที่แล้ว โดยจะมีการแถลงข่าวถึงเรื่องนี้อย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์นี้

BREAKING: The plane that was carrying the missing Premier League footballer Emiliano Sala has been found, his family has been told. #SSN pic.twitter.com/hHQeGOylpX