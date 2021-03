54 ปี 12 วัน! 'คิง คาซู'ทุบสถิติแข้งแก่สุดลงเล่นเจลีก

คาซูโยชิ มิอุระ กองหน้าระดับตำนานของ โยโกฮามา เอฟซี ทำลายสถิตินักเตะอายุมากที่สุดที่ลงสนามในเกมเจลีกของตัวเอง ด้วยวัย 54 ปี 12 วัน

คิง คาซู ถูกส่งลงสนามในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ในเกมบุกแพ้ อุระวะ เร้ดส์ ไดมอนส์ 0-2 พร้อมกับทำลายสถิติของตัวเองที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้

มิอุระทำสถิติเป็นนักเตะอายุมากที่สุดที่ได้ลงเล่นในเจลีก ในเกมบุกแพ้ คาวาซากิ ฟรอนตาเล 2-3 เมื่อเดือนกันยาปีก่อน ด้วยวัย 53 ปี 210 วัน แซงหน้าสถิติเดิมของ มาซาชิ มาคายามา ที่ทำไว้ในวัย 45 ปี 2 เดือน 1 วัน

@yokohama_fc 's Kazuyoshi Miura breaks the record once again as the oldest player in the J.LEAGUE to come on the field at the age of 5️⃣4️⃣ years and 1️⃣2️⃣ days in the 90’+3 minutes for Keijiro Ogawa.



