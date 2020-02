5 ครั้งในซีซั่นเดียว! 'คล็อปป์' คว้ากุนซือยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีก ม.ค.

เยอร์เก้น คล็อปป์ นายใหญ่ของ ลิเวอร์พูล ผงาดคว้ารางวัลกุนซือยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกประจำเดือน มกราคม 2020

หงส์แดง สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงในเดือนที่ผ่านมา ด้วยการเก็บชัยชนะ 5 นัดรวด รั้งจ่าฝูงของลีกอังกฤษ ทิ้งห่างอันดับ 2 อย่าง แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ถึง 22 คะแนน

นั่นทำให้เทรนเนอร์วัย 52 ปี คว้ารางวัลนี้ภายในซีซั่นเดียวมากที่สุดถึง 5 ครั้ง แซงหน้าเจ้าของสถิติเดิมอย่าง เป๊ป กวาร์ดิโอลา ที่เคยกวาดไป 4 สมัย ในฤดูกาล 2017-18

5️⃣ wins in January to continue Liverpool's unbeaten run



🔴 Jurgen Klopp is the @BarclaysFooty Manager of the Month for January#PLAwards pic.twitter.com/NAQuMup4Mg