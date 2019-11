4 จาก 5 เดือนหลัง! แม็คโทมิเนย์คว้าแข้งยอดเยี่ยมผีอีกรอบ

สก็อตต์ แม็คโทมิเนย์ กองกลางเด็กปั้นของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรประจำเดือนตุลาคม 2019 ไปครอง ซึ่งถือเป็นการได้รางวัลนี้เป็นครั้งที่ 4 จาก 5 เดือนล่าสุดด้วย

มิดฟิลด์วัย 22 ปี ลงเล่นให้ปีศาจแดงเมื่อเดือนก่อนครบทั้ง 6 เกม แบ่งเป็น 3 เกมในพรีเมียร์ลีก 2 เกมในยูโรป้าลีก และเกมล่าสุดที่เพิ่งจะบุกชนะเชลซี 2-1 ในถ้วยคาราบาวคัพ โดยทำได้ 1 ประตูด้วยในเกมพรีเมียร์ลีกที่บุกชนะนอริช ซิตี้ 3-1

ขณะเดียวกัน ยังถือเป็นการคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของสโมสรได้เป็นครั้งที่ 4 ในรอบ 5 เดือนหลังสุด หลังก่อนหน้านี้เคยได้รางวัลนี้มาสองครั้งติดเมื่อเดือนเมษายนและพฤษภาคมที่ผ่านมา ก่อนจะมาได้สองครั้งติดอีกรอบในเดือนกันยายนและตุลาคม ส่วนในเดือนสิงหาคมนั้นเป็น ดาเนียล เจมส์ ที่คว้าไปครอง

He's done it again 😍



Put your hands together for @McTominay10 — our Player of the Month for October! 👏👏👏#MUFC pic.twitter.com/5lEFZXqfS0