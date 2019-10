4นัด5ประตู! โอบาเมยอง แข้งยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกเดือนก.ย.

ปิแอร์-เอเมริค โอบาเมยอง กองหน้าตัวเก่งของ อาร์เซนอล คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกประจำเดือนกันยายนมาครอง

ดาวยิงทีมชาติกาบอง กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มฮ็อตสุดขีดหลังทำไปแล้ว 7 ประตูในลีกฤดูกาลนี้ และมีส่วนสำคัญที่ทำให้ต้นสังกัดของเขาทำคะแนนรั้งอันดับ 3 ของตาราง

โดยผลงานในเดือนที่ผ่านมา ปรากฎว่า โอบาเมยอง ทำไปถึง 5 ประตูจาก 4 เกมในเดือนกันยายน ทำให้เขาถูกเลือกให้คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกในเดือนกันยายนไปครอง

5️⃣ goals in 4️⃣ #PL appearances 🔥@Aubameyang7 is your @EASPORTSFIFA Player of the Month for September 👏#PLAwards pic.twitter.com/FitYp9S9gJ