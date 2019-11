38 ยังแจ๋ว! 'แบร์รี' หวนซบเวสต์บรอมรอบสอง

เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าได้คว้าตัว แกเร็ธ แบร์รี เข้ามาร่วมทีมอีกครั้งแบบไม่มีค่าตัว พร้อมมอบสัญญาถึงสิ้นสุดฤดูกาล 2019/2020 เรียบร้อยแล้ว

