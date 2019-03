ซลาตัน อิบราฮิโมวิช กองหน้าชาวสวีเดน โหม่งทำประตูชัยให้ทีมแอลเอ แกแล็คซี พลิกกลับมาเอาชนะชิคาโก้ ไฟร์ 2-1

เมเจอร์ลีก 2019 เพิ่งเปิดฉากนัดแรกกันไปเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาประเทศไทย โดยทางแอลเอ แกเล็คซี ประเดิมสนามพบชิคาโก้ ไฟร์ที่มี บาสเตียน ชไวน์สไตเกอร์ ลงสนามด้วยในเกมนี้

ในเกมดังกล่าว ชิคาโก้ ไฟร์ เป็นฝ่ายขึ้นนำไปก่อน 1-0 แต่ทางแอลเล แกเล็คซีจะตามตีเสมอ ก่อนที่อดีตดาวยิงแมนฯยูไนเต็ดจะโขกประตูชัยช่วยทีมพลิกกลับมาเอาชนะไปได้ 2-1 ประเดิม 3 คะแนนแรกของฤดูกาล

The first three points of the season ✅ #LAvCHI pic.twitter.com/kCgiQf0C7O