35 ยังแจ๋ว! โรนัลโด้ทาบสถิติเซเรีย อา 59 ปี

คริสเตียโน โรนัลโด้ กองหน้ายูเวนตุส กลายเป็นผู้เล่นคนที่ 4 ในประวัติศาสตร์กัลโช เซเรีย อา ที่ยิงได้ถึง 33 ประตูตลอดทั้งปี หลังยิงสองประตูในเกมชนะปาร์มา 4-0

หัวหอกวัย 35 ปี ช่วยให้ทีมม้าลายมีแต้มขึ้นไปเท่าอินเตอร์ มิลาน และตามหลังจ่าฝูงอย่างเอซี มิลาน เหลือเพียง 1 แต้ม โดยที่ทั้งสองทีมจากเมืองมิลานยังแข่งน้อยกว่าอยู่อีก 1 นัด

จากผลงานดังกล่าว ทำให้โรนัลโด้มีสถิติเทียบเท่า โอมาร์ ซิโวรี อดีตตำนานดาวยิงม้าลายที่เคยทำได้ถึงตัวเลขดังกล่าวเมื่อปี 1961 หรือเมื่อ 59 ปีที่แล้ว เป็นรองเพียง กุนนาร์ นอร์ดาห์ล (36 ประตู ในปี 1950) และ เฟลิเซ บอเรล (41 ปี ในปี 1933) เท่านั้น

ทั้งนี้ 33 ประตู ของโรนัลโด้ มาจากการพยายามหาโอกาสยิงประตู 174 ครั้ง มีอัตราการเปลี่ยนเป็นประตูอยู่ที่ 27.73 เปอร์เซ็นต์ แบ่งเป็นการยิงด้วยเท้าขวา 27 ประตู ยิงด้วยเท้าซ้าย 4 ประตู และโหม่งอีก 2 ประตู

สำหรับโรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ ยิงได้ 32 ประตูในบุนเดสลีกาตลอดทั้งปีนี้ ขณะที่ลิโอเนล เมสซี ยิงได้เพียง 18 ประตูเท่านั้นในลาลีกาในช่วงเวลาเดียวกัน

