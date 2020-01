3 ประตูคาบ้าน! แมนฯ ยูฯ ทุบสถิติยอดแย่รอบ 22 ปี

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทำสถิติยอดแย่ในรอบ 22 ปี จากผลงานที่ย่ำแย่ช่วงครึ่งแรกในเกมพ่ายแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3-1 ในคาราบาว คัพ

ทีมปีศาจแดงเป็นฝ่ายได้เล่นในบ้านก่อนในเกมคาราบาว คัพ รอบรองชนะเลิศ ทว่ากลับถูกเรือใบสีฟ้า ทีมคู่ปรับร่วมเมืองบุกมายัดเยียดความปราชัยให้ถึงถิ่น

โดยในนัดนี้ แมนฯ ซิตี้ ได้สามประตูจาก แบร์นาโด้ ซิลวา นาทีที่ 17, ริยาด มาห์เรซ นาทีที่ 33 และจากการทำเข้าประตูตัวเองของ อันเดรียส เปเรยรา ในนาทีที่ 38 ก่อนที่มาร์คัส แรชฟอร์ด จะมายิงคืนได้หนึ่งประตูในนาทีที่ 70 ของการแข่งขัน

จากการแข่งขันในนัดนี้ ทำให้แมนฯ ยูไนเต็ด เสียถึงสามประตูในโอลด์ แทร็ฟฟอร์ด ช่วงครึ่งแรกเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่เกมที่เสมอกับมิดเดิลสโบรห์ 3-3 เมื่อเดือนพฤษภาคม 1997 หรือเมื่อ 22 ปีที่แล้ว

3 - Manchester United have conceded three first half goals in a match at Old Trafford for the first time since May 1997 against Middlesbrough. Overwhelmed. #CarabaoCup pic.twitter.com/vJiGiqH3ar