21 นัด 61 แต้ม! ลิเวอร์พูลสร้างสถิติ 5 ลีกยุโรปหลังทุบสเปอร์ส

ลิเวอร์พูล กลายเป็นทีมที่ทำผลงานในช่วง 21 นัดแรก ได้ดีที่สุดในประวัติศาสตร์การแข่งขันของ 5 ลีกใหญ่ยุโรป จากชัยชนะเหนือท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา

ทีมหงส์แดงเพิ่งบุกไปเอาชนะไก่เดือยทองได้ถึงถิ่นท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ สเตเดียม 1-0 ทำให้พวกเขาคว้าชัยชนะได้ถึง 20 นัดจาก 21 นัดแรกของพรีเมียร์ลีก และมีถึง 61 แต้ม นำห่างเลสเตอร์ ซิตี้ ทีมอันดับสองอยู่ 16 แต้ม และแข่งน้อยกว่าอยู่ 1 นัด

จากผลงานดังกล่าว ทำให้พวกเขากลายเป็นทีมที่ทำผลงานได้ดีที่สุดช่วง 21 นัดแรก ในประวัติศาสตร์การแข่งขันของ 5 ลีกใหญ่ยุโรป (พรีเมียร์ลีก, ลาลีกา, บุนเดสลีกา, กัลโช เซเรีย อา และลีกเอิง)

