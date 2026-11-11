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Andrés IniestaPlay with FUN, be FUN
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2 เรื่องจริง 1 เรื่องโกหก! ทายเรื่องราวของ อันเดรส อิเนียสต้า

A. Iniesta
Spain
UEFA Nations League A

อันเดรส อิเนียสต้า แบรนด์แอมบาสเดอร์ของ FUN88 กลับมาร่วมสนุกกับแฟนบอลอีกครั้ง ผ่านคอนเทนต์พิเศษ “2 เรื่องจริง 1 เรื่องโกหก” ที่เปิดโอกาสให้แฟน ๆ ได้ทดสอบว่ารู้จักตำนานกองกลางทีมชาติสเปนคนนี้ดีแค่ไหน

ภายในวิดีโอ อิเนียสต้า จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองทั้งหมด 3 เรื่อง แต่มีเพียง 2 เรื่องเท่านั้นที่เป็นความจริง ส่วนอีก 1 เรื่องคือเรื่องโกหก โดยหน้าที่ของแฟนบอลคือจับสังเกตและทายให้ถูกว่าเรื่องไหนคือคำตอบที่ไม่จริง

กิจกรรมนี้ถือเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์สนุก ๆ ที่ช่วยให้แฟนบอลได้รู้จักมุมต่าง ๆ ของ อิเนียสต้า มากขึ้น นอกเหนือจากเรื่องราวในสนามฟุตบอล พร้อมเปิดพื้นที่ให้ทุกคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์คำตอบกันบนเพจ Play with FUN, be FUN ที่มี FUN88 เป็นสปอนเซอร์หลัก

ข้อไหนคือ 2 เรื่องจริง และข้อไหนคือเรื่องโกหกของ อันเดรส อิเนียสต้า? ชมคลิปและร่วมทายคำตอบได้ที่ https://www.facebook.com/reel/3434819043574058 หรือ https://www.tiktok.com/@playwithfunbefun/video/7706204128396987668

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