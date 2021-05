2 ปีติด! บรูโนผงาดแข้งยอดเยี่ยมแห่งปีแมนฯ ยูฯ

บรูโน แฟร์นันด์ส คว้ารางวัล "Sir Matt Busby Player of the Year" หรือว่านักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จากการลงคะแนนโหวตโดยแฟนบอล

กองกลางดีกรีทีมชาติโปรตุเกสโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในฤดูกาลนี้ หลังทำไปแล้ว 28 ประตู กับอีก 17 แอสซิสต์ในทุกรายการ พร้อมช่วยทีมทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศยูโรป้า ลีก เป็นครั้งที่ 2 ในประวัติศาสตร์

ผลงานดังกล่าวทำให้ดาวเตะวัย 26 ปึ ได้รับคะแนนโหวตจากแฟนบอลมากที่สุดอย่างท่วมท้นถึง 63% เหนือกว่าอันดับ 2 ลุค ชอว์ ที่ได้ไป 21% และอันดับ 3 เอดินสัน คาวานี ที่ได้ไป 6%

