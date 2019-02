14 ตัวแทนฟิฟโปรร่วมสังเกตการณ์ฮาคีมขึ้นศาลไทย

สหพันธ์นักฟุตบอลอาชีพระหว่างประเทศ (ฟิฟโปร) ส่งตัวแทนจาก 14 ชาติสมาชิก ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, แคนาดา, สหภาพยุโรป, เยอรมัน, สวิตเซอร์แลนด์, ออสเตรเลีย, นอร์เวย์, ฝรั่งเศส, สวีเดน, ฟินแลนด์, เบลเยียม, นิวซีแลนด์ และ เนเธอร์แลนด์ส เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อร่วมสังเกตการณ์การพิจารณาในชั้นศาลของ ฮาคีม อัล-อาไรบี

ดาวเตะทีมชาติบาห์เรนถูกทางการไทยจับตัวไว้เกิน 60 วันแล้ว หลังจากถูกตั้งข้อหาต่อต้านรัฐบาลบาห์เรน ทั้งที่เจ้าตัวได้รับสถานะผู้ลี้ภัยจากออสเตรเลียแล้ว

ล่าสุดฮาคีมถูกส่งตัวเข้ารับการไต่สวนจากศาลอาญารัชดาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ดังนั้นฟิฟโปรในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่ดูแลโดยตรง จึงส่งตัวแทนมาให้กำลังใจเขาและร่วมสังเกตการณ์การพิจารณาคดีด้วย

ผลการพิจารณาคดีวันนี้ปรากฎว่า ศาลขยายระยะเวลาคุมตัว ฮาคีม อัล-อาไรบี ออกไปจนถึงเดือนเมษายน หลังเขายื่นคำคัดค้านคำร้องของอัยการที่ให้ส่งตัวเขากลับบาห์เรนในฐานะผู้ร้ายข้ามแดน โดยระหว่างนี้เขาและทนายมีเวลารวบรวมหลักฐานเพื่อนำมาสู้คดีภายในวันที่ 5 เมษายนนี้ ก่อนจะมีการนัดตรวจหลักฐานในวันที่ 22 เมษายน

Representatives from the U.S., EU and 12 other countries were in court in Bangkok 🇹🇭 today amid mounting international concern about the wrongful detention of refugee footballer Hakeem al-Araibi



