12 สิงหาคม : รวมโมเมนต์น่ารักแข้งไทยกับคุณแม่

สุขสันต์วันแม่ครับ ขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุข อยู่กับน้องเก่งน้องแก้มพ่อไปนานๆนะครับ รักแม่ครับ

A post shared by Adisorn Promrak JK (@kang_adisorn) on Aug 11, 2017 at 10:58pm PDT