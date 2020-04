ไอเดียบรรเจิด! เซนิตมอบรางวัลให้ 'มัลคอม' ผ่านโดรน (มีคลิป)

#ЭтоМощно: Получил приз «G-Drive. Лучший игрок марта» с помощью дрона #ЗенитДоставляет #этоважно #оставайтесьдома #stayhome #fiqueemcasa #jogadordomesdemarço🙏🏾⚽️❤️ @zenit_spb

ทีมเพิ่มเติม