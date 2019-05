ไหนว่ารำลึก! เสื้อโกลใหม่ผีใช้สีไม่ตรงชุดสามแชมป์

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ปล่อยไก่ตัวใหญ่เมื่อดันไประบุว่า เสื้อผู้รักษาประตูลายใหม่นั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากเสื้อของ ปีเตอร์ ชไมเคิล ในชุดคว้าเทรเบิ้ลแชมป์ ทว่าในฤดูกาลดังกล่าวกลับไม่ได้สีม่วง

ปีศาจแดงเพิ่งจะเปิดตัวชุดเหย้าใหม่ที่จะใช้ในฤดูกาลหน้า ซึ่งมีการดีไซน์มาเพื่อย้อนรอยอดีตที่สโมสรเคยคว้าเทรเบิ้ลแชมป์อย่างยิ่งใหญ่เมื่อฤดูกาล 1998-1999 โดยที่มีการใส่รายละเอียดหลายจุดเพื่อรำลึกนัดชิงชนะเลิศยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ในฤดูกาลนั้นด้วย

กระนั้นกลับมีข้อสงสัยในส่วนของเสื้อผู้รักษาประตู ซึ่งก่อนหน้านี้เว็บไซต์ของสโมสรไประบุข้อความไว้ว่า "เสื้อผู้รักษาประตูตัวเหย้ามีลวดลายเสือที่มีการออกแบบเป็นทูโทนโดยใช้สีม่วงเข้ม ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการสวมใส่โดย ปีเตอร์ ชไมเคิล ตำนานหมายเลข 1 ของเราในช่วงฤดูกาล 1998/99"

#mufc say: 'The home goalkeeper jersey has a tiger pattern featuring a dark purple two-tone design, inspired by the top worn by our legendary no.1, Peter Schmeichel, during the 1998/99 season.' If they mean this Umbro one, then it was only worn in the 1996-97 season pic.twitter.com/Oug26z5lrd