ไวเวอร์! โกเมสคัมแบ็คสนามซ้อมเอฟเวอร์ตัน

อันเดร โกเมส กองกลางเอฟเวอร์ตัน ทำเอาแฟนบอลแปลกใจถ้วนหน้า เมื่อเขาปรากฎตัวที่ ฟินช์ ฟาร์ม สนามซ้อมของสโมสร

ดาวเตะวัย 26 ได้รับบาดเจ็บสุดสยองในเกมกับ สเปอร์ส เมื่อเดือนพฤศจิกายน หลังเสียหลักจากจังหวะถูก ซน ฮึง-มิน เสียบเข้าด้านหลัง จนข้อเท้าหัก และต้องเข้ารับการผ่าตัด

