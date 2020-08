ไรโอลาปัดข่าวซลาตันต่อสัญญามิลาน

มิโน ไรโอลา เอเยนต์คนดังของวงการ ยืนยัน ซลาตัน อิบราฮิโมวิช ยังไม่ได้บรรลุข้อตกลงต่อสัญญากับ เอซี มิลาน

วานนี้สื่ออิตาลีหลายสำนักรายงานว่า กองหน้าชาวสวีดิชบรรุลข้อตกลงกับปีศาจแดงดำแล้ว โดยเขาจะได้รับค่าเหนื่อย 6 ล้านยูโรต่อปี ร้อนถึงตัวแทนของนักเตะต้องออกมาบอกว่าเป็นข่าวปลอมทันที

"อิบราฮิโมวิชยังไม่ได้ต่อสัญญากับ เอซี มิลาน #ข่าวปลอม" ไรโอลา โพสต์ผ่านทวิตเตอร์

อย่างไรก็ดี ทั้งสองฝ่ายยังอยู่ระหว่างเจรจากันอยู่ในเวลานี้ แต่ต้องรอลุ้นกันว่าจะสามารถตกลงกันได้หรือไม่

Ibrahimovic has NOT renewed his contract with AC Milan. ⠀

Ibrahimovic NON ha rinnovato il suo contratto con AC Milan. #FakeNews pic.twitter.com/cSiYLxF7pT