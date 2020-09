ไร้เมสซี-โด้รอบ 10 ปี! เปิดโผ 3 แข้งลุ้นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปียูฟ่า

ยูฟ่า ประกาศรายชื่อ 3 คนสุดท้ายลุ้นคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปี โดยปรากฎว่าไม่มีชื่อของ คริสเตียโน โรนัลโด้ หรือ ลิโอเนล เมสซี เป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี นอกจากนี้ยังไม่มีชื่อของ เวอร์จิล ฟาน ไดค์ ปราการหลังลิเวอร์พูลเจ้าของรางวัลในปีที่แล้ว

โดยผู้มีช่ือเข้าชิงสามคนสุดท้ายได้แก่ โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ ดาวยิงฟอร์มร้อนแรงของบาเยิร์น มิวนิค พร้อมด้วย มานูเอล นอยเออร์ นายประตูเพื่อนร่วมทีม โดยทั้งสองคนโชว์ฟอร์มสุดยอดพาทีมซิวเทรเบิลแชมป์ในฤดูกาลที่ผ่านมา โดยอีกคนคือ เควิน เดอ บรอยน์ จอมทัพจากแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่ทำผลงานส่วนตัวได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกัน

นอกจากน้ียังมีการประกาศ 3 คนสุดท้ายลุ้นคว้ารางวัลกุนซือยอดเยี่ยม นำมาโดย ฮานซี ฟลิค ที่พาทัพเสือใต้ทำเทรเบิลแชมป์, เยอร์เก้น คล็อปป์ ที่พาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก และ ยูเลียน นาเกิลสมันน์ ที่พาต้นสังกัดแอร์เบ ไลป์ซิก ทะลุเข้าถึงรอบรองชนะเลิศเมื่อฤดูกาลที่แล้ว

