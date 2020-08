ไร้เทียมทาน! บาเยิร์น สร้างประวัติศาสตร์ชนะทุกเกมใน UCL หนึ่งฤดูกาล

บาเยิร์น มิวนิค ยอดทีมแห่งเยอรมันสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นทีมแรก ที่ชนะรวดทุกเกมในศึก ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก หนึ่งฤดูกาล

เสือใต้ผงาดคว้าแชมป์'บิ๊กเอียร์'ฤดูกาลนี้ หลังเอาชนะ เปแอสเช ในนัดชิงชนะเลิศ 1-0 ซึ่งเป็นการเก็บชัย 11 นัดรวดในศึก แชมเปี้ยนส์ลีก ฤดูกาลนี้ และเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่ทำได้

โดยเหยื่อของเสือใต้ในถ้วยยุโรปฤดกาลนี้เริ่มจาก เร้ดสตาร์ เบลเกรด, โอลิมเปียกอส และ ท็อตแนม ฮ็อทสเปอร์ ทีมละ 2 เกมในรอบแบ่งกลุ่ม, เชลซี 2 เกมในรอบ 16 ทีมสุดท้าย, บาร์เซโลนา ในรอบ 8 ทีมสุดท้าย, ลียง ในรอบรองชนะเลิศ และ เปแอสเช ในรอบชิงชนะเลิศ

100% - FC Bayern München are the first side in European Cup/Champions League history to win 100% of their games in a single campaign en route to lifting the trophy (11 wins). Flawless. #PSGFCB #UCLfinal pic.twitter.com/taT6pn23Ik