ไร้พ่าย 12 นัด! ทูเคิลทาบสถิติ 2 อดีตโค้ชเชลซี

โธมัส ทูเคิล เฮดโค้ชชาวเยอรมัน ทำสถิติทาบ หลุยส์ เฟลิเป้ สโคลารี และโชเซ มูรินโญ หลังจากไม่แพ้ใครตลอด 12 นัดแรกที่เข้ามาคุมเชลซี

ทีมสิงห์บลูเพิ่งบุกไปเสมอลีดส์ ยูไนเต็ด ถึงเอลแลนด์ โร้ด เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา ส่งผลให้เขายังไม่แพ้ใครตลอด 12 นัดแรกที่เข้ามาทำงานในถิ่นสแตมฟอร์ด บริดจ์ นับตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม

สถิติดังกล่าวถือเป็นผลงานเปิดตัวที่ดีที่สุดในบรรดาอดีตโค้ชสิงโตน้ำเงินครามทั้งหมด และมีเพียง สโคลารี ที่เคยทำผลงานได้แบบเดียวกันในช่วงปี 2008 ก่อนจะผลงานตกต่ำลงอย่างรวดเร็วจนโดนปลดจากตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2009

12 - Thomas Tuchel is unbeaten in all 12 of his games in charge of Chelsea in all competitions, the joint-longest unbeaten start by a manager in the club’s history (Felipe Scolari also 12). Bounce. pic.twitter.com/mJ8V91wObe