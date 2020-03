ไร้พ่าย! ไดช์ผงาดซิวกุนซือยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกเดือน ก.พ.

ฌอน ไดช์ เฮดโค้ชคนเก่งของ เบิร์นลีย์ ผงาดคว้ารางวัลกุนซือยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกประจำเดือน กุมภาพันธ์

เทรนเนอร์ชาวอังกฤษพาทัพเดอะ คลาเร็ตส์ ขยับขึ้นมาสู่อันดับ 10 ของตาราง หลังพาทีมไร้พ่ายตลอดเดือนที่ผ่านมา พร้อมผลงานชนะ 2 เสมอ 2 ยิงได้ 5 ประตู และเสียไปเพียงลูกเดียวเท่านั้น

ผลงานดังกล่าวทำให้กุนซือวัย 48 ปี ถูกเลือกให้รับรางรางวัลนี้ โดยเป็นการเอาชนะคู่แข่งอย่าง โอเล กุนนาร์ โซลชา, มิเกล อาร์เตต้า และ คริส ไวล์เดอร์ (เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด)

